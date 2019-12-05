MHP, AF Teklifini neden beklemeye aldı?

Devlet Bahçeli'nin 'Af' teklifimizi beklemeye alıyoruz açıklamasını değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, TRT Haber'de yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ceza indirimi" teklifini beklemeye aldığı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konularda MHP grubu ile de konuşarak bu işleri belirli bir noktaya getirmek, hatta daha geniş ittifaklarla çıkarmayı arzu ederiz. Hazır Adalet Bakanlığının infaz düzenlemesiyle ilgili çalışması neredeyse son noktaya gelirken MHP'nin belki af anlamına gelebilecek bir ceza indirimi şeklindeki teklifini beklemeye aldığı anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde MHP grubu ile müzakere yapılıp bu konudaki adımlar da atılır.''

Sürecin tamamlanması bekleniyor

''Şu anda ben buradan şunu anladım, Sayın Bahçeli Adalet Bakanlığının bu hazırlıklarının son noktaya gelmesini ve bununla ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyor. MHP'nin teklifini de bu süreçte askıya alıyor."

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli arasında bir görüşme olabileceğini de sözlerine ekledi.