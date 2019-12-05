Rasulaynlı esnaftan Türk Ordusuna teşekkür

Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnaf, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, "Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin" başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. Ben kırsalda yaşıyordum, Halep'e geliyordum. 20 milyon liramı gasp ettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun."

Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin:



Türk askerine teşekkür ediyoruz, onların sayesinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. pic.twitter.com/ibdeHY8MZS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli, "Halkımıza evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Elektrik var, her şey yolunda. Daha güzel bir yaşam olmaz. Allah'a şükür her şey yoluna girdi. En azından artık çalışma yasağı yok. Kazançlarımıza ortak oluyorlardı, bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı. 20 milyon liramı gasbettiler, beş kuruşsuz kaldım. Yiyecek içecek bir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.