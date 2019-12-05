Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallerle ilgili yasa yeni haliyle kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto ettiği, Termik Santrallere filtre takılması zorunluluğunu 2.5 yıl erteleyen yasa yeni haliyle Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis'in ‘termik santral düzenlemesi’ çıkmış bir şekilde kabul ettiği ‘dijital hizmet vergisi’ adını taşıyan yasa yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Erdoğan neden veto ettiğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto etme nedenini şöyle anlattı: İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.

Ne amaçlanıyordu?

Türkiye'nin farklı illerinde konuşlu bulunan 15 kömürlü termik santralin bacasından çıkan zehirler içinde bulundukları kentler başta olmak üzere atmosfere salınıyordu.Eğer madde kabul edilseydi bu zehirleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar sürecekti.

Bacalardan çıkan zehirli gazlar, temiz hava hakkının yanı sıra, termik santrallerin yakınlarında yaşayan vatandaşların sağlığını da birinci dereceden etkilemeye devam edecekti.

Şirketler neden istemiyordu?

Filtresiz bacaların monte edilmesi, santrallerin bir süreliğine ‘üretim dışı’ kalmasını gerektiriyor. Bu da şirketler için milyonlarca dolar ‘kârdan zarar’ anlamına geliyor.

Tanesi 12 milyon EURO

Öte yandan santrallere takılması planlanan bacaların tanesinin 12 milyon euro olduğu bildiriliyor.

Santraller nerede bulunuyor?

Santraller ağırlıklı olarak; Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Sivas ve Şırnak'ta yer alıyor.