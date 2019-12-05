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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç meselesi bir Yunan-Türk sorunu değil

Anadolu Ajansı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç meselesinin bir Yunan-Türk sorunu olmadığını, tüm Avrupa Birliğini (AB) etkilediğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Avrupa Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın göçmen ve mülteci meselesini göğüslemesi için Avrupa'nın desteğine güvendiğini ifade etti.

Miçotakis, ''Göç meselesi bir Yunan-Türk sorunu değil. AB'yi bütün olarak etkileyen bir konu. Bununla başa çıkmak için AB'den istikrarlı bir politika ve Komisyon ile Yunan yetkililerin başarılı bir iş birliği yapmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonunun İçişleri Komiseri Johansson, göç meselesi ile ilgili olarak ortak politika geliştirilmesinin önemine işaret ederek, sorunun sadece Yunanistan'ı değil tüm AB'yi ilgilendirdiğini vurguladı.

"Bu çözülmesi gereken acil bir konu" diyen Johansson, Yunanistan'ın göç konusunda şu ana kadar önemli adımlar attığını kaydetti.

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