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Batman'da bir çiftçi buldu! Göktaşı olduğunu iddia ediyor 2 milyon istiyor

BATMAN ile Siirt sınırında bulunan Gözpınar köyünde ikamet eden Hamit Köstek isimli vatandaş, tarlasında bulduğu ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.

Gözpınar köyünde ikamet eden Köstek, sabah saatlerinde tarlasını sürmek için alana gitti. Tarlaya gittiğinde farklı taşlar gören Köstek, bunları toplayıp evine götürdü. Toplam 7 kilogram ağırlığındaki taşları büyük bir dikkatle toplayıp evine götüren Köstek, gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.

“Yetkililer taşları araştırsın”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Köstek, sabah saatlerinde sürmek için tarlaya gittiğini söyledi. Köstek, “Tarlama çift sürmeye gittiğimde yağmur yağmıştı, yağmur yağdığı zaman arazimde parlayan bir şey gördüm. Gidip baktığımda taş gördüm aldım eve getirdim. İnternetten araştırma yaptım, bazı testler yaptım mıknatıs ile taşı tutuyor, kolonya testi yaptım ve sonradan tekrar arazime gidip taşları toplayıp eve geldim.

Yetkililerin araştırma yapmasını istiyorum. Arazimin 250 metre kare alan içerisinde mıknatıs ile kontrol etikten sonra topladım. İnternetten araştırma yaptım bu taşlar için 2 milyon dolar istiyorlar ama benim dolarla işim yok, benim Türk lirası ile işim var. Topladığım meteorit taşları yaklaşık 7 kilo vardır. Meteorit taşlarını 2 milyondan satışa sunuyorum” dedi.

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