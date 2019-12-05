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Osmaniye'de milyon dolarlık nükleer madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE’de jandarmanın yaptığı operasyonda piyasa değeri 5 milyon dolar olan “Selenyum 74” adlı nükleer madde ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İstanbul'dan Osmaniye'ye roket malzemesi, uçak yapımı, cam ve plastik üretiminde kullanılan Selenyum 74 adlı nükleer madde getirileceğinin ihbarını alınca harekete geçti. Bir yolcu otobüsü ile Osmaniye'ye gelen S.C. adlı kişi, Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı.

selenyum 74 nükleer madde

S.C. adlı kişinin yanında bulunan çantasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında “Selenyum 74” adlı nükleer madde bulundu.

selenyum 74 nükleer

Ele geçirilen madde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna analiz yapılmak üzere ilgililere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi.

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