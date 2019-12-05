Ceren Özdemir cinayetinde yeni haber! Katili Özgür Arduç'la ilgili
Ceren Özdemir’i cinayetinde katil zanlısı Özgür Arduç itiraflarının ardından 'canavarca hislerle öldürmek' suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevkedildi. Katilin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i ders verdiği bale kursundan evine kadar takip edip, kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç tutuklanması istemiyle mahkemeye sevkedildi. Bu sırada Emniyet ve Adliye çevresinde toplanan kalabalıklar, katil zanlısına büyük tepki gösterdi. 20 yaşındaki üniversite 2. sınıf öğrencisi Ceren'i neden öldürdüğü sorulan katilin verdiği ifade kan dondurdu. İşte Ceren Özdemir cinayetindeki yeni gelişmeler:
Vatandaş yakalamış: Ceren'e olaydan sonra ilk müdahaleyi yapan kişinin de hemşire olan annesi olduğu ortaya çıktı. Ceren'in katilini ihbar eden esnaf Alper Taşçı da açıklama yaptı ve şunları söyledi:
-"Sosyal medyada şahsın resmini gördüm. İş yerimin önünden geçen biri dikkatimi çekti. Baktım sosyal medyadaki fotoğrafa benziyor. İş yerimin bitişiğindeki lokantaya girdiğini gördüm. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155’i arayarak polise ihbarda bulundum. Yürüyerek peşinden gittim. Sürekli etrafına bakıyordu, kaçmak için hızlandığı sırada çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakaladık. O esnada polis de gelmişti".
Bana döner ekmek ver demiş
Katil zanlısının lokantasına gelerek yemek istediğini söyleyen Tarık Bilgihan da şu bilgileri verdi:
-"Olay günü, akşam saatlerinde lokantaya geldi, elinde bir kağıt vardı. ‘Bu numaraya ulaşamadım, param vardı, şu an yok. Bana ekmek içi döner verir misin? Cezaevinden yeni çıktım param yok’ dedi. Ben de 'Burada işçiyim veremem' dedim. Dün yine geldi, yemek istedi. Ben yemek vermeyince, buradan çıktı. O sırada yan tarafta işyeri olan arkadaşımız geldi, şahsı katil zanlısına benzediğini, sosyal medyada fotoğraftaki kişinin o olduğun söyledi. Arkadaşımız kendisini takip ederek gitti, sonra yakalandı".
Yeni görüntüleri çıktı
Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.