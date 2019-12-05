Ceren Özdemir cinayetinde yeni haber! Katili Özgür Arduç'la ilgili

Bana döner ekmek ver demiş

Katil zanlısının lokantasına gelerek yemek istediğini söyleyen Tarık Bilgihan da şu bilgileri verdi:

-"Olay günü, akşam saatlerinde lokantaya geldi, elinde bir kağıt vardı. ‘Bu numaraya ulaşamadım, param vardı, şu an yok. Bana ekmek içi döner verir misin? Cezaevinden yeni çıktım param yok’ dedi. Ben de 'Burada işçiyim veremem' dedim. Dün yine geldi, yemek istedi. Ben yemek vermeyince, buradan çıktı. O sırada yan tarafta işyeri olan arkadaşımız geldi, şahsı katil zanlısına benzediğini, sosyal medyada fotoğraftaki kişinin o olduğun söyledi. Arkadaşımız kendisini takip ederek gitti, sonra yakalandı".