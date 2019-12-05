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Samsun'da kendini asan genci ölümden annesi kurtardı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde girdiği bunalım sonucu kendini banyoda asan genci ölümden annesi son anda kurtardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'de meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki İ.Ç., girdiği bunalım sonucu önce evlerinde mutfaktaki bardakları kırdı daha sonra banyoya giderek kurdele ile kendini su borusuna astı.

Oğlunun mutfaktaki bardakları kırdığı sırada evi terk edip dışarı çıkan anne Ayşe P. (40), daha sonra kendine bir zarar verebileceğini düşünerek eve geri dönüp oğlunu aramaya başladı. Evin odalarında oğlu İbrahim'i bulamayan anne Ayşe P., banyoyu kontrol ettiğinde oğlunun kendini kurdele ile tavandaki demir su borusuna astığını görünce büyük panik yaşadı.

Oğlunu, mutfaktan aldığı bıçakla kurdeleyi keserek ölümden kurtaran anne Ayşe P., 112'den yardım istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç., tedavi altına alındı.

Hastanede gözyaşı döken anne Ayşe P., güçlükle sakinleştirildi.

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