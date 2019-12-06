Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! Ocak ayında hepsi gidiyor

Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimin de desteği ile değişim için kolları sıvadı. Ocak ayında 5 isimle yollar ayrılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şok Tuzlaspor yenilgisi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Sarı-kırmızılı takımda Ocak ayında operasyon kaçınılmaz oldu.

Sabah'ın haberine göre; Transfer listesini hazırlamaya başlayan teknik direktör Fatih Terim, kiralık oyuncular dahil birçok ismin üzerini çizdi. Emre Mor konusunda ise kararını netleştirmedi...

Seri&Nzonzi'nin bileti hazır

Kiralık gelen isimlerden sadece Lemina'dan memnun olan teknik heyet, yabancı kontenjanına yer açmak adına Nzonzi (Roma) ve Seri'yi (Fulham) kulüplerine geri göndermek istiyor.

Mariano&Nagatomo çoktan gitti bile...

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo ile devre arasında yollar ayrılmaya çalışılacak. İki oyuncunun menajerlerine de "Kulüp bulun" mesajı çoktan gönderildi.

Luyindama yerine Martin Linnes

Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak ve Linnes'e lisans çıkarılacak.

Onyekuru tamam sıra Rodriguez'de

Linnes ve Emre Akbaba'ya sezonun ikinci yarısında kavuşacak olan Galatasaray, en az 3 transfer yapacak. Sol bek için Milan'dan Ricardo Rodriguez'le görüşmeler devam ediyor. Orta sahaya ilk aday Sivasspor'dan Mert Hakan. Henry Onyekuru da Monaco'dan 1,5 yıllığına kiralanacak.

Sahibinden satılık 10 numara: Belhanda

Ara transfer bütçesini Belhanda karşılayacak. Faslı 10 numara satış listesine koyuldu. Bonservis için pazarlık yapılmayacak ve Belhanda'ya ayrılması için kolaylık sağlanacak.Bonservisine bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödenen Belhanda yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor. Faslı oyuncunun 1 yıl kontratı kaldı...

Maicon geri dönebilir

Kiralık olarak Al-Nassr'a gönderilen Maicon'un da dönme ihtimali doğdu. G.Saray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu yabancı kontenjanında boşluk olması durumunda geri çağrılacak.

Terim çok 'Emin'

Ozan Kabak'a 18 yaşında formayı veren Fatih Terim, 16 yaşında oynattığı Emin Bayram'a Tuzlaspor yenilgisine rağmen destek verdi. Florya ürünü genç stoper, lig maçlarında kadroya alınacak ve kupada Tuzlaspor ile oynanacak rövanşta yine şans bulacak.