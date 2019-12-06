Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi valilik duyurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta kar yağışı bastırdı valilikten kar tatili haberi geldi. Bugün yani 6 Aralık cuma günü Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş hava durumu için meteorolojini tahminleri tuttu ve kar yağışı bastırdı. Kahramanmaraş'ta bugün okullar 2 ilçede tatil edildi. Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde bugün okul yok valilik duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.