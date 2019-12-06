Son depremler Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde oldu

ERZURUM ''dan bir son dakika deprem haberi geldi. Erzurum merkez üssü Şenkaya ilçesi Dolunay Mahallesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bu sabah saat 06:01'de Erzurum'da 3.3. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Şenkaya ilçesi Dolunay Mahallesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.