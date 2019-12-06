HABER /  GÜNCEL

Son depremler Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde oldu

ERZURUM ''dan bir son dakika deprem haberi geldi. Erzurum merkez üssü Şenkaya ilçesi Dolunay Mahallesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bu sabah saat 06:01'de Erzurum'da 3.3. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Şenkaya ilçesi Dolunay Mahallesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kimya öğrencisi Mehmet teyzesinin evinde ölü bulundu
Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! Ocak ayında hepsi gidiyor
Van'da 3 HDP'li belediye başkanı gözaltında
İçişleri Bakanlığına ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Ermeni tasarısı ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi
Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
OPEC'in 177. Olağan Toplantısı'ndan karar çıkmadı
Rusya'da 50'den fazla kutup ayısı köye yaklaştı okullara koruma verildi
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
Arda Turan'a kapılar kapalı! Tek umudu Galatasaray
Hocasından Cengiz Ünder'e ciddi uyarı
Karne tatili ne zaman MEB 2019-2020 tatil günleri takvimi
Yorumlar