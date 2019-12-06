İtalyanlardan 'İğrenç ve tiksindirici' manşet

Bugün oynanacak Inter-Roma maçının anonsuna Lukaku ve Smalling’in fotoğrafını koyup, ‘Kara Cuma’ başlığı atan Corriere dello Sport gazetesine dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.

İtalya Serie A'da bu sezon statlarda yoğunlaşan ırkçılık olayları, basına da sirayet etti.

“Kara Cuma”

Çizme’de en çok ırkçı saldırılara maruz kalan oyunculardan biri olan Interli Lukaku ile Roma’daki rakibi Smalling’in fotoğrafını birinci sayfasına yerleştiren Corriere dello Sport, “Kara Cuma” (Black Friday) diye başlık kullandı.

Irkçılık niyetiyle yapıldı

İtalyan gazetesinin başlıkta bu ifadeyi İngilizce olarak ‘Black Friday’ şeklinde vermesi, İtalyanca olan ‘Venerdi nero’yu kullanmaması dikkat çekti. İngiltere’de daha önce Manchester United’dan takım arkadaşı olan iki oyuncu için kullanılan bu ifadenin ırkçılık niyetiyle yapıldığı öne sürüldü.





‘Yok’ hükmünde

Sadece İtalya’da değil, bütün dünyada tepki çeken bu manşet için Roma, resmi hesabından, gazete ve bu ifadelerin ‘Yok’ hükmünde olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

“İğrenç ve tiksindirici”

Dünya basınından da gazetenin manşeti için, “İğrenç ve tiksindirici” şeklinde yorumlar yapıldı. İngiliz gazeteleri de olayın kesinlikle kötü niyetli ve ırkçı bir eylem olduğunu yazdı.