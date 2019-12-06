Abdulkadir Selvi Ali Babacan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ü bombaladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi AK Parti’den ayrılıp partilerini ilan etmek için gün sayan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’ü resmen topa tuttu. Selvi, bu isimleri Erdoğan'ı birçok konuda yalnız bırakmakla suçladı ve sert sözlerle eleştirdi.

Babacan, Davutoğlu ve Gül’ün AK Parti politikalarına dönük eleştirilerini hatırlatan Selvi bunların başkanlık sistemine karşı çıkıp parlamenter sisteme dönüşü savunduklarını söyledi. Bu üç ismi Erdoğan’ın yalnız bırakmakla suçlayan Selvi ''Meclis’te başkanlık sistemine ‘evet’ oyu verip şimdi sisteme karşı kampanya yapmak ne denli ahlaki oluyor’’ sözleriyle tepki gösterdi. İşte Selvi’nin yazısının o bölümü:

Meclis'te evet oyu verdiniz şimdi karşı kampanya yapmak ne denli ahlaki?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2013’ten sonrası AK Parti politikalarına dönük eleştirilerde bulunuyorlar. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, başkanlık sistemine karşı çıkıp parlamenter sisteme dönüşü savunuyorlar. Başkanlık sistemiyle ilgili Anayasa değişikliği Meclis’te oylanırken milletvekiliydiler, peki ne yönde oy kullandılar? Meclis’te başkanlık sistemine ‘evet’ oyu verip şimdi sisteme karşı kampanya yapmak ne denli ahlaki oluyor?

Bugün eleştirdikleri hangi konularda bir tavır koydular?

Siyaset aynı zamanda bir tavır ve duruş işidir. Gül, Davutoğlu ve Babacan; Cumhurbaşkanı, Başbakan, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve MKYK üyesi olarak yetkili konumdayken bugün eleştirdikleri hangi konularda bir tavır koydular?

Gül Gezi’ye sempatisini hiçbir zaman eksik etmedi

Erdoğan’ı tasfiyeyi amaçlayan Gezi olayları olurken ne yaptılar? 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi’ye sempatisini hiçbir zaman eksik etmedi. Peki bu durumda Erdoğan kendisine nasıl güvenecekti?

Erdoğan’ı hedef tahtasına oturttu

FETÖ’nün 17-25 Aralık operasyonu sırasında hangi duruşu gösterdiler? Erdoğan’ın arkasında durdular mı? Abdullah Gül, kendisinin temiz olduğunu, verilemeyecek hiçbir hesabının bulunmadığını belirterek Erdoğan’ı hedef tahtasına oturttu.

FETÖ’yle mücadelede Gül ve Babacan hangi desteği verdiler?

15 Temmuz gecesi 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün TV yayınlarına bağlanıp yaptığı açıklamaların bir kısmına ben aracılık ettim. Hakkını teslim ederim. 15 Temmuz’dan önceki FETÖ mücadelesinde Davutoğlu’nun desteği önemliydi. Zaten o yüzden Başbakan olarak seçildi. Ama FETÖ’yle mücadelede Gül ve Babacan hangi desteği verdiler?

Bugün hangi yazar ne yazdı?