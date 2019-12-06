Ceren Özdemir'in doğum günü temennisi! Yürek burkan sözlere bakın

"Seni hiçbir zaman unutmayacağız": Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.