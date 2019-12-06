Ceren Özdemir'in doğum günü temennisi! Yürek burkan sözlere bakın
ORDU'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Yakın bir arkadaşı da Ceren Özdemir'in doğum günü temennisini anlattı.
3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü.
"Seni hiçbir zaman unutmayacağız": Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.
''Hediye almayın, kutlayın yeter": Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.
Son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı: Öte yandan, Ceren Özdemir içn dün cenaze töreni düzenlendi. Özdemir için ilk tören eğitim gördüğü Ordu Üniversitesinde tören yapıldı. Törene katılan ailesini öğretmenleri ve arkadaşları teskin etti. Cemevinde kılanan cenaze namazının ardından Ceren Özdemir, Kumanlar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.