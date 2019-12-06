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Dolar dar banta sıkıştı! Analistler böyle yorumladı: 2-3 ayın en düşük seviyesi

Piyasaların kapanış günü olan 6 Aralık cuma dolar/TL 5.7493 TL'den işlem görüyor. Analistler kurdaki oynaklığın son 2-3 ayın en düşük seviyesine geldiğini belirtiyor

Dolar/TL bir süredir sıkıştığı dar banttaki seyrini sürdürürken, benzer para birimlerinden dün negatif ayrışan TL'deki bu hareketin petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi. OPEC'in petrol arzı kısmaya başlaması ve brent petrol fiyatının 64 dolara gelmesiyle dolar/TL 5.76 üzerini gördü. 

Dolarda son durum

5.76 üzerine çıkarak negatif ayrıştı

Dolar kuru bir süredir 5.75 etrafındaki yatay seyrine devam ederken dün petrol kaynaklı gelişmelerle dolar/TL 5.76 üzerine çıkarak negatif ayrıştı.

OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler (OPEC+),Rusya'nın öncülüğünde ham petrol fiyatlarını yükseltmek ve arz fazlasını engellemek için son on yılın en büyük petrol arz kısıntısını yapma konusunda anlaşmaya yaklaştılar.

Analistler kurdaki oynaklığın son 2-3 ayın en düşük seviyesine geldiğini belirtiyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın enerji bakanlarının da bulunduğu bakanlar toplantısında, hali hazırda günde 1.2 milyon varil olan petrol arz kısıntısının 500,000 varil daha artırılması yönünde tavsiye kararına varıldı. Petrol arz kısıntısı 1.7 milyon varile yükseltilirse, küresel petrol arzının yüzde 1.7'si piyasadan çekilmiş olacak.

Piyasaların takip ettiği gelişmeler

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'nin cari açığını negatif etkilediği için döviz talebini artırarak kurda yükselişe neden oluyor. Piyasaların takip edilen diğer gelişmeler ise S-400 meselesi, yaptırımlar ve 12 Aralık'ta toplanacak PPK. Dışarıda ise ticaret savaşları ve ABD tarım dışı işsizlik izleniyor.

Altında son durum

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