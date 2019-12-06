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NASA şartını gerçekleştirene Satürn roketini verecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sıradışı bir olaya imza atmaya hazırlanıyor. Kargo ücretini karşılayana Satürn roketi ücretsiz verilecek.

NASA, uzay çalışmaları için pek çok teknolojik ekipmana sahip ve sürekli olarak, bu ekipmanları daha yenileri ile değiştiriyor, eskiyen ve artık kullanılmayacak durumda olan ekipmanlar ise ücretsiz olarak veriliyor. NASA bu sefer yaptığı çılgın açıklamayla ücretsiz olarak Apollo döneminden kalma Saturn roketi vereceğini duyurdu.

Kargo ücreti 250 bin dolar

Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada Saturn 1 Blok 1 İtici roket modülünün verileceği duyuruldu. Bu rokete sahip olmak istiyorsanız ödemeniz gereken kargo parası 250 bin dolar, yani yaklaşık 1,5 milyon TL olacak.

Verilecek olan Saturn 1 Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i 1969 yılında uzaya götüren Saturn V roketinin ilk modeli. Öte yandan verilen Saturn 1 roketi, ilk yapılan deneme kalkışından sonra hiç kullanılmadan yıllar geçirdi.

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