McDonald's'tan vejetaryen hamburger itirafı

ABD merkezli fast food zinciri McDonald's'ın Yeni Zelanda'daki sözcüsü, vejetaryen hamburgeri 'McVeggie'nin bazı vejetaryenler için uygun olmayacağını söyledi.

The Guardian gazetesinin haberine göre sözcü David Howse, vejetaryen hamburgerin içindeki bütün ürünlerin vejetaryenler için uygun olduğunu ve köftenin ezilmişi sebzeler ile peynirden yapıldığını belirtti.

Ancak sözcü, bu köftenin restoranlarda tavuğun kızartıldığı yağ ile aynı yağda kızartıldığını, bu yüzden "tüm vejetaryenler için uygun olamayabileceğini", ürünün daha çok fleksiteryanlara hitap ettiğini ifade etti.

Howse, "Elimizdeki ekipmanlarla McChicken köftesi gibi diğer ürünler için kullanılan yağda köfte pişirmeliyiz" dedi.

Yeni Zelanda Vejetaryen Topluluğu sözcüsü, "Facebook'tan aldığımız reaksiyonlara göre çoğu vejetaryen bunu yemek istemeyecek" dedi.

Son araştırmalara göre, Yeni Zelandalılar giderek daha az et yiyor. Ekim ayında araştırma şirketi Colmar Brunton, Yeni Zelandalıların yüzde 34'ünün et tüketimini azalttığını veya yemekten tamamen kaçındığını ortaya koydu.

Kasım ayında Florida'da bir kişi de Burger King'e vegan burgeri et için kullanılan ızgarada pişirdikleri için dava açmıştı.