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Devlet Bahçeli'nin ittifak yemini : Erdoğan düşerse Türkiye düşer

MHP’nin ‘af teklifini’ geri çekmesi, Cumhur İttifakı’nda ‘af’ çatlağı oluştuğu şeklinde yorumlara neden olmuştu. Habertürk'teki canlı yayında yapılan açıklamalar, meselenin hiç de iddia edildiği gibi olmadığını ortaya koydu.

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Nedir Ne Değildir' programında gündemdeki yerini koruyan af tartışması ele alındı.

Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi kamuoyunda af yasası olarak bilinen kanun teklifini geri çektiğini duyurmuştu. Bu karar sonrası özellikle muhalefet kulislerinden, AK Parti-MHP ittifakında çatlaklar olduğu iddiaları dile getirilmişti.

Programda af yasası olarak bilinen teklife ilişkin görüşler açıklandığı sırada söz alan İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bahçeli ile olan görüşmesinde kendisine verdiği bilgileri açıklayarak, bu konu üzerinden Cumhur İttifakı'nda çatırdama olduğuna yönelik iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bizzat kendisine söylediği bir yemini olduğunu belirten Özışık, AK Parti ve MHP arasında yaşanacak olası bir kriz beklentisinin yersiz olduğunu anlattı.

Bahçeli'nin o görüşmede Özışık'a yaptığı açıklama şu şekilde; ''Türkiye FETÖ belasından temizlenmediği sürece AK Parti'nin kayıtsız şartsız arkasında olacağız ve bu ittifak devam edecek. Biz bırakın kabinede yer almayı, bırakın bir bakanlık arzusu içinde olmayı, biz bir müdürlük teklifinde bile bulunmadık. Erdoğan düşerse Türkiye düşer''

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