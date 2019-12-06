Arda Turan'a kapılar kapalı! Tek umudu Galatasaray

Medipol Başakşehir'in planları arasında bulunmayan Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sona eriyor. Arda Turan, Galatasaray'a boş mukaveleye imza atmaya hazır.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına eski hocasına sarılarak elini öptü ve aradaki buzlar eridi. Bu görüntüden sonra Arda'nın Ocak'ta Galatasaray'a dönme olasılığı günden güne konuşmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı takımda Muslera dışında aidiyet duygusu güçlü olan futbolcunun kadroda kalmaması da artık kulüp içinde zaaf yaratan nokta olarak teşhis edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in onayı ve talebi halinde ise ocak ayında Arda Turan için düğmeye basılacak.

Boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Şu ana kadar Arda Turan'a, Galatasaray kulübünden bir teklif ya da girişim bulunmazken sarı kırmızılı takımın eski kaptanının dönmek istediği öğrenildi. Galatasaray'ın teklif yapması halinde Arda Turan'ın boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

Başakşehir'in planlarında yok

Performansı bekleneni karşılamayan Arda Turan, turuncu mavililerin planlarında artık yok. Başakşehir'deki son kiralık sezonu olan Arda, bu sezonun sonunu göremeyebilir.

Galatasaray-Başakşehir maçını 1-0 deplasman ekibi kazanmış, maç öncesi Arda Turan'ın, Fatih Terim'in elini öpüp sarılması karşılaşmaya damga vurmuştu.



Barcelona hayatı bitti

Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli futbolcu için Katalan takımının kapısı da kapalı. Barcelona, anlaşması sezon sonunda bitecek olan Arda ile yeni sözleşme imzalamayacak.