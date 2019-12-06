Emlak Konut'tan KAP'a Galatasaray açıklaması

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini, Florya arsasının ise kapsam dışı bırakılmasına karar verildiğini KAP'a bildirdi.

Emlak Konut, Galatasaray ile geçtiğimiz ay feshedilen sözleşmenin ardından Florya arazisinin kapsam dışında bırakılarak, Riva projesinin devam edeceği yeni bir protokol imzalandığını duyurdu.

Florya arsası kapsam dışı

Emlak Konut'tan bugün yapılan açıklamada Galatasaray Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokol imzalandığı duyuruldu.





120 milyon TL ve faizlerini ödeyerek geri alacak

Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün burada, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden dolayı çıkamadığımız Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Florya, bizim mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Gecikmeden kaynaklanan bütün faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi de geri ödüyoruz. Biz bedel ödeyerek tekrar evimize sahip oluyoruz. Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerek. Bugün Riva, İstanbul'un hem ulaşım açısından, hem de zeminin sağlamlığı açısından en değerli yerlerden biri. Gelecek Riva'da."