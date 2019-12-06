Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor! Yerine gelecek isim bomba

Galatasaray'da Radamel Falcao, Beckham’ın takımı nter Miami’yle görüşüyor. Falcao giderse yerine Bafetimbi Gomis gelecek.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sadece 1 gol atan ve sakatlığından dolayı uzun zamandır formasına hasret kalan Radamel Falcao'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'ın haberine göre; FOX Sports muhabiri Jorge Baravalle, Radamel Falcao’nun Galatasaray’dan ayrılmayı düşündüğünü öne sürdü. Tedavisinin ardından yeniden çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun ayrılmayı düşündüğü ve futbol hayatına ABD MLS’te devam etmeyi planladığı ifade edildi.

David Beckham’ın ABD’de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

Eşine bile isyan edildi

Türkiye’de sakatlığı sonrasında sosyal medyadan büyük tepkiler alan hatta eşine bile isyan edilen 33 yaşındaki futbolcu, ABD’de daha rahat olacağını düşünüyor.

Falcao giderse Gomis gelecek

Galatasaray Yönetimi de Falcao’dan bonservis kazanabilir. B Planı ise Bafetimbi Gomis olacak. Al Hilal’le mukavelesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki forvet, kulübünü ikna ederek devre arasında bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giymeye çalışıyor. Taraflar büyük oranda anlaştı.