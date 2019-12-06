Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki Cambridge Camisi'nin açılışında Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere'nin üniversite kenti olan Cambridge'de kurulan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış esnasında Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi
30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Cambridge Camii 5 bin 272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip.
Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu eser misafirperverliğimizi bu topraklara yaşatacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı camide ise Kur'an-ı Kerim okudu.
1300 kişi aynı anda namaz kılabilir
1300 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi.