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Diyanet eski başkanı Ali Bardakoğlu'na 5 yıldızlı otelin alkol sorusu

DİYANET İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'na 5 yıldızlı bir otelde alkol servis edilmesi caiz mi diye soruldu? Yanıt gündeme oturdu.

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, Malatya Girişim Grubu’nun bir süredir “Malatya Park” adıyla işlettiği otelin lobisinde tanık olduğu sohbeti aktardı.

Vahap Munyar gelişen ilginç sohbeti şöyle aktardı:

“Malatya Girişim Grubu’nun Mövenpick’le işletme imzası atmadan bir gece önce otelin yemek salonunda oluşan sohbet ortamında alkollü içki konusu açıldı.

Gürbaşlar Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Başdemir, Diyanet İşleri eski Başkanı, Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu’na döndü:

- Hocam, kardeşim Adnan Başdemir’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Malatya Girişim Grubu’ndan bazı arkadaşlar otelde müşteriye alkollü içki servis edilmesinden rahatsızlık duyuyor. 5 yıldızlı otellerde isteyen müşteriye alkollü içki servis edilmesi konusuna bakışınız nedir?

Prof. Ali Bardakoğlu, yanıtı şu örnekle verdi:

- Malatya Girişim Grubu buraya otel yerine hastane yapmış olsaydı. Hastaneye Hristiyan hasta geldiğinde muayene edilmeyecek miydi?

Masadakiler araya girdi:

- Olur mu Hocam? Hastanede din ayırımı yapılır mı?

Prof. Bardakoğlu otel konusuna döndü:

- Otele yerli-yabancı turist gelecek. Aralarında alkollü içki içmek isteyen olursa servisi edilmesi normaldir. Alkollü içki kullanmak o müşterinin kendi tercihidir.

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