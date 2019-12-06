Güngören Belediyesi'nde skandal görüntüler tepki çeken başkan yardımcısı istifa etti

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "Kendisini görüp ayağa kalkmadı" diyerek belediyede çalışan şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, kibir budalası olmakla eleştirilen İpekçi istifa etti.

AK Partili Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi.

İpekçi geçtikçe tuvalet önünde ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı







Şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Güngören Belediyesi’ndeki çirkin muamele AK Partilileri de isyan ettirdi.

Mehmet Özhaseki aradı İpekçi istifa etti

Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tahammül sınırlarını zorlayan görüntü sonrası harekete geçti ve İpekçi'nin biletini kesti. Türkiye'nin konuştuğu İpekçi, baskılar sonrası istifa etmek zorunda kaldı.

Güngören Belediye Başkanı Demir'den açıklama: Özür dileriz

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı

Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.

Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Dr.Mim.Bünyamin DEMİR (@Bunyamindemirdr) December 5, 2019

Şamil Tayyar ilk önce kamera şakası sanmış

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, onuru ayaklar altına alınan şoföre sosyal medya hesabından destek çıktı.

Kamera şakası sandım önce!



İnanamadım.



Metiner’le konuştum, iddiasının arkasında.



Hal böyleyse, yazıklar olsun. Görevde kaldığı her dakika haram olsun. https://t.co/uoNxSYvAro — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 5, 2019

Mehmet Metiner İpekçi'yi görevden aldığı için Özhaseki'yi tebrik etti

AK Parti yönetimine acilen gereği yapılmalı diyen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Özhaseki'ye teşekkür mesajı gönderdi.

Melih Gökçek: Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de tepki gösterenler arasındaydı. Gökçek, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum… Bu adam derhal Güngören Belediye'sinden istifa etmeli. İstifa etmiyorsa atılmalı… Acilen sonuç bekliyoruz…”