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WhatsApp'ta 7 Aralık itibarıyla toplu mesaj atılamayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp önemli bir karara imza attı. Whatsapp üzerinden atılan toplu mesajlara 7 Aralık itibariyle engelleme geliyor.

WhatsApp yönetimi, yaptığı bilgilendirmede toplu mesajlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.

WhatsApp, kullanıcı odaklı yeni bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. WhatsApp üzerinden atılan toplu mesaj özelliğinin amaç dışı kullanımı nedeniyle şikayetçi olan kullanıcılar artık bu dertten kurtulacak. WhatsApp, reklam şirketleri ve firmalar gibi kuruluşların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği yasaklıyor.

WhatsApp toplu mesaj engeli bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz.

"Yasal işlemlerde bulunulacak'' 

Ek olarak, 7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar.

Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir. Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildirir.

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