Google bir uygulamanın daha fişini çekti yıl sonunda kaldırılacak

Google, beklendiği kadar ilgi görmeyen servislerini bir bir kapatmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Cloud Print platformunun kapısına kilit vurmaya karar verdi. Mashable'da yer alan habere göre, Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren sistem 31 Aralık 2020'de kapatılacak.