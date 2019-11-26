Google bir uygulamanın daha fişini çekti yıl sonunda kaldırılacak
ABD merkezli teknoloji devi Google, 31 Aralık 2020'de Cloud Print platformunun fişini çekmeye hazırlanıyor.
Google, beklendiği kadar ilgi görmeyen servislerini bir bir kapatmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Cloud Print platformunun kapısına kilit vurmaya karar verdi. Mashable'da yer alan habere göre, Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren sistem 31 Aralık 2020'de kapatılacak.
116
Ancak Google Cloud Print şirketin fişini çektiği tek uygulama değil!
İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...
216
Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)
316
Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. Henüz resmen duyurulmasa da Gmail Inbox uygulamasını önümüzdeki günlerden itibaren kullanamayacak.
416