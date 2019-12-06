Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili olay sözler! Seks Partisi nerede?

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’yla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı... Yazısında Davutoğlu’nun parti için düşündüğü isimlerle dalga geçen Ardıç ''Bu durumda ayrıca bir "Lumpen Partisi" kurmaya gerek yok, fakat "Kokteyl Parti" ve "Seks Partisi” nerededir’’ diye sordu.

Engin Ardıç bugünkü köşe yazısında özellikle muhalif gazetecilerce körüklenmeye çalışan yeni parti girişimlerini ele aldı. Babacan ve Davutoğlu’nun yeni parti kurmasını özellikle Türk basınındaki Cihangirliler’in isteğini belirten Ardıç "Yeni yeni başka partiler de kurulmalı ve ortalık iyice şenlenmelidir. Bakınız "Dolunay Partisi" zaten var, ne yazık ki seçimlere girmiyor. Bu durumda ayrıca bir "Lumpen Partisi" kurmaya gerek yok, fakat "Kokteyl Parti" ve "Seks Partisi" nerededir? Hem bu, Türk basınındaki Cihangirliler'in hoşuna da gidebilir. Kan çeker" ifadelerini kullandı.İşte Ardıç’ın yazının ilgili bölümü:

Bazı muhalif gazeteciler heyecanla Babacan gelecen Erdoğan’ı indirecek diye bekliyor

Heyecanla bekliyorlar, içleri içlerini yiyor, yerlerinde duramıyorlar. Bazı muhalif gazeteciler...Ali Babacan gelecek, onları Tayyip Erdoğan'dan kurtaracak! Çünkü Cihangirli kadınlar ve gençler öyle istiyorlarmış...

Ahmet Davutoğlu da "ağırlığını üniversite hocalarının oluşturduğu" ayrı bir parti kuruyor. Birtakım liberal üniversite hocalarının kulakları çınlasın. Kibirleri öyle tavan yapmıştı ki, Türkiye'yi onlar yönetmek istiyorlardı.

En ucuz ve alt tabakaya seslenen Bizim Parti olacakmış

Bu partinin adı, bir ihtimal "Birlik ve Reform Partisi", bir ihtimal daha basit bir söylemle "Bir Parti", bir ihtimal de en ucuz ve alt tabakaya seslenen "Bizim Parti" olacakmış.

Bizim Parti'ye İyi Parti'yle ittifak yakışır

Bizim Parti'ye İyi Parti'yle ittifak yakışır. Yanlarına Genç Parti'yi de alsınlar. (Zaten cumhur ve/veya millet ittifaklarına hiç takılmadan İP ve SP'yle "üçüncü bir ittifak" arayışları da varmış.) Yetmez.

Kokteyl Parti ve Seks Partisi nerededir?

Yeni yeni başka partiler de kurulmalı ve ortalık iyice şenlenmelidir. Bakınız "Dolunay Partisi" zaten var, ne yazık ki seçimlere girmiyor. Bu durumda ayrıca bir "Lumpen Partisi" kurmaya gerek yok, fakat "Kokteyl Parti" ve "Seks Partisi" nerededir? Hem bu, Türk basınındaki Cihangirliler'in hoşuna da gidebilir. Kan çeker.

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