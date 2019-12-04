Davutoğlu ve Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı? İçişleri’nden açıklama

Bu ay içinde Türkiye siyaset arenasına Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı 2 yeni parti katılması bekleniyor. Peki bu iki isim İçişleri Bakanlığına yeni parti için başvuruda bulundu mu? İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, merak edilen soruya yanıt verdi.

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz aylarda yeni parti kuracaklarını açıkladı. Her iki ismin ekiplerinden gelen beyanlarda yeni partilerin yıl bitmeden kurulacak olması yönündeydi.

Öte yandan Aralık ayında olduğumuz şu günlerde yeni partiler için İçişleri Bakanlığına herhangi bir başvuru olup olmadığı merak ediliyordu.

Söz konusu başvuru İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı soruldu.

Çataklı şöyle cevap verdi;