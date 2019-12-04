SON DAKİKA
NATO Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı! Türkiye'yle yaşanan Baltık krizi çözüldü! Türkiye NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti. Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

AÖL sınav yeri öğrenme 2019 ekranı açıldı

MEB'in sınavlarından biri olan AÖL yani açık lise sınavları için geri sayım başladı. AÖL 1. dönem sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav yerleri ve AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı. AÖL sınav giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama TC numarası ile alınacak.

Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrenciler AÖL 1. dönem sınavı ne zaman ve AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı sorularının cevabını araştırıyor.  MEB'in yıl içinde toplam 4 kez yaptığı AÖL yani açık lise sınavının ilk 7-8 Aralık'ta yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri ve AÖL sınav giriş belgesi alma işlemleri başladı. AÖL sınav yeri TC numarası ile sorgulanacak. 

2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL sınav giriş yerleri  online sistem üzerinden açıklandı. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgilerle sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

AÖL sınav tarihleri: 

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 20202019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

Sınava girerken gerekli olan belgeler: 

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Trump'la görüştü
Yarından itibaren sigaralar böyle satılacak! Bekir Pakdemirli açıkladı
Ali Babacan'ın partisine girecek deniyordu! Mehmet Şimşek bakın kimle ortaya çıktı
YSK AK Partili belediye başkanını görevden alacak
Fatih Altaylı'dan Hasan Cemal tepkisi: Gitmez kovsan gitmez...
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında kulübeyi su bastı
ÖNCEKİ HABERLER
Rasulayn'da bombalı saldırı! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı
Van'da 799 kilo eroin ele geçirildi
Zor işi başardı! Oltasına 9 kilo 100 gramlık sinarit takıldı
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
Barış Yarkadaş ile İsmail Saymaz arasında KHK tartışması
15 tatil ne zaman başlıyor 2020 geri sayım sayacı
Yorumlar