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Rasulayn'da bombalı saldırı! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre Resulayn'da sivillere karşı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre PKK/YPG terör örgütü sivil katliamlarına hala devam ediyor.

MSB son dakika haberinde, "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." açıklamasında bulundu.

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