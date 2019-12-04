SON DAKİKA
NATO Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı! Türkiye'yle yaşanan Baltık krizi çözüldü! Türkiye NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti. Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Van'da 799 kilo eroin ele geçirildi

2019 yılında yapılan 6 ayrı aramada toplamda 799 kilo eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin bulundu.

Van'da 2019 yılında birçok uyuşturucu operasyonu yapıldı.

799 kilogram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin  ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklama yapıldı

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken 6’sının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, “6 ayrı yakalamada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 Aralık 2019 günü Van merkezinde 12, Başkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, İstanbul’da 1, Diyarbakır’da 1 ve Kocaeli’de 1 olmak üzere 4 ilde 28 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri, ikamet ve üst aramalarında; 155 bin 750 TL para, 12 bin 500 USD, 31 milyon İran tümeni, 47 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Trump'la görüştü
Yarından itibaren sigaralar böyle satılacak! Bekir Pakdemirli açıkladı
Ali Babacan'ın partisine girecek deniyordu! Mehmet Şimşek bakın kimle ortaya çıktı
YSK AK Partili belediye başkanını görevden alacak
Fatih Altaylı'dan Hasan Cemal tepkisi: Gitmez kovsan gitmez...
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında kulübeyi su bastı
ÖNCEKİ HABERLER
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
Barış Yarkadaş ile İsmail Saymaz arasında KHK tartışması
BBP Genel Başkanı Destici'den yeni asgari ücret teklifi
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 17 zam geldi
Doğa Koleji satıldı mı Doğa Koleji kimin eylem başladı!
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı TC ile AÖL sınav yeri sorgulama
Yorumlar