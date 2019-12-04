Doğa Koleji öğretmenleri 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddia etti ve derslere girmeme kararı aldı. Maaşlarını almadan derse girmeyeceklerini söyleyen öğretmenlere destek geldi. Peki Doğa Koleji kimin, Doğa Koleji sahibi Ömer Sacaklıoğlu kimdir?

Son bir yıldır büyük ekonomik kriz içinde olan Doğa Koleji'nde sular durulmuyor. Doğa Koleji bünyesinde çalışan öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile dersi bıraktı.Peki öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji kimin, Doğa Koleji sahibi Ömer Saçaklıoğlu kimdir, aslen nereli?

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi. Bir çok öğretmen, derslere gitmemek için sağlık raporu almaya çalışırken, öğrenciler de mağdur ediliyor.

Veliler de eyleme çıkıyor

Okul yönetiminin sorunları çözmemesi sebebiyle öfkeli olan veliler de öğretmenlere destek verme kararı aldılar. Velilerin de yarın okul önünde eylem yapacakları öğrenildi.

Yönetimden açıklama geldi: Doğa Koleji yönetiminden bir açıklama geldi. Öğretmenlerden 'sabırlı' olmaları istenen açıklamada, "sıkıntılara rağmen eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi aksatmadan yerine getirdik. Gösterilen bu fedakarlık takdire şahandır. Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa sürede bu görüşmeler sonuçlanacak ve resmi açıklama yapılacaktır. Anlayışınızdan dolayı kurumumuz adına hepinize teşekkür ederiz" denildi.

Doğa Koleji kimin: Urfalı Fethi Şimşek'in 2001 yılında kurduğu Doğa Koleji'ni 2016 yılında Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Saçaklıoğlu almıştı. Metal Yapı Konut markasıyla inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ömer Saçaklıoğlu'nun ailesi aslen tüccar. Urfa doğumlu olan Saçaklıoğlu'nun babası Urfa'da tüccar ve büyük et imhalathaneleri var. AYGAZ bayiliği de yapan Saçaklıoğlu İstanbul'da da çok sayıda arsaya sahip.

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında Temmuz ayında icra takibi başlatılmıştı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesindeydi.