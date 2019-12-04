HABER /  SAĞLIK

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüm organlarını bağışladı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, organ bağışını teşvik etmek amacıyla düzenlenen toplantıda tüm organlarını bağışladığına dair bağış formunu imzaladı.

İzmir Balçova Rotary Kulübü, Bölge Rotaract ve Interact Kulüpleri ile 2430. Bölge Organ Bağışı Ana Komite'si, Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak, bu konuda toplumdaki bilinç düzeyini artırarak sürdürülebilir bir proje oluşturmak üzere 3 yıl sürecek bir kampanya başlattı.

"Ne kadar çok yayabilirsek o kadar hayat kurtarırız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk Karaciğer Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaman Tokat ve Dr. Ata Bozoklar projenin duyurulduğu toplantıya katılarak destek vereceklerini açıkladı.

Soyer, buradaki konuşması sırasında bağış formu doldurarak tüm organlarını bağışladı.

Soyer, bağış formunu imzalarken, "Biz İzmir’de organ bağışının öncülüğünü yapacağız. El ele vererek çok daha fazlasını yapacağız. Büyütelim, yayalım, daha çok duyuralım. Ne kadar çok yayabilirsek o kadar hayat kurtarırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en çok organ bağışı yapan kenti

Soyer, organ bağışının kutsal bir iş olduğunu belirterek şöyle devam etti: İzmir’in, Türkiye’nin en çok organ bağışı yapan kenti olması bir tesadüf değil. İzmir birlikte yaşa kültürü konusunda Türkiye’nin belki de en güçlü kenti. Alan elin veren elin birbirinin görmemesi burada yaşıyor. Liman kenti olması nedeniyle birbirini tanımayan, farklı kültürde insanlar burada birlikte yaşamışlar, aynı ekmeği paylaşmayı öğrenmişler. İzmir diğer kentlere nazaran çok güçlü bir şekilde verme iradesini ortaya koyuyor. Bizi farkı kılan şey budur. İnsanı ne kadar aldığı değil, ne kadar verdiği insan yapar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Balerin Ceren Özdemir cinayetinde yeni bilgi! Katil zanlısını ablası görmüş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK AK Partili belediye başkanını görevden alacak
Fatih Altaylı'dan Hasan Cemal tepkisi: Gitmez kovsan gitmez...
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında kulübeyi su bastı
Şule Çet davasında karar açıklandı! Tecavüz edip rezidanstan attılar deniyordu
Temel Karamollaoğlu'nun asgari ücret talebi şaşırttı 6500 lira olmalıymış!
Şenol Güneş'in gözüne kestirdiği iki rakip: 6 puanla çıkarız
ÖNCEKİ HABERLER
15 tatil ne zaman başlıyor 2020 geri sayım sayacı
1 Ocak 2020 ne zaman hangi güne denk geliyor?
Bakan Pakdemirli'den sigarada standart paket açıklaması
BİLSEM kayıtları ne zaman BİLSEM kayıtları için gerekli evraklar
Fenerbahçe'den sert açıklama
Hac fiyatları 2020 kaç para oldu konaklama türüne göre yeni fiyat
Yorumlar 2 yorum