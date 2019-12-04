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YSK AK Partili belediye başkanını görevden alacak

CEYLANPINAR Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevden alınacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Abdullah Aksak'ın görevden alınmasının nedeni 18 yaşından küçükken aldığı hapis cezası.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın iddiasına göre Aksak 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Eski başkan dosyaya ulaştı

O dönemde davaya çocuk mahkemesinin baktığını, dolayısıyla dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Sarıkaya, dosyaya Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı olan ama AK Parti’den aday gösterilmeyince 31 Mart’ta Demokrat Parti’den aday olan Menderes Atilla’nın ulaştığını yazdı.

YSK karar verecek

Sarıkaya’nın AK Partili kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Atilla dosyayı YSK’ya iletti ve YSK da yarın toplanarak Aksak’ın görevden düşürülmesi yönünde karar verecek. Belediye Yasası’nın 44 ve 45. maddelerine göre yeni belediye başkanını belediye meclisi seçecek.

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