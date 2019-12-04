Şule Çet davasında karar açıklandı! Tecavüz edip rezidanstan attılar deniyordu

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversite öğrencisi Şule Çet davasında karar açıklandı. Sanık Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi.

ANKARA'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs'ta plazanın 20'ncı katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını ve son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı.

Cinsel saldırı ve kasten öldürme suçu

Kararı oy çokluğuyla alan mahkeme sanıklardan Çağatay Aksu'yu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum etti. Aksu, ayrıca “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 10 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.







Sanık Berk Akand’ın ise Aksu’nun işlediği suçlara yardım ettiği kanaatine varan mahkeme, Akand’ı “kasten öldürme suçuna yardım”dan 12 yıl 6 ay, “nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım”dan 5 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım”dan da 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Son savunmasında 'tecavüz etmedim' dedi

Şule Çet'in katili Çağatay Aksu, son savunmasında sosyal medyayı suçladı ve halkın galeyana getirildiğini iddia etti.



Aksu savunmasına şunları söyledi:

“Şule’ye tecavüz etmedim. Cinsel ilişkiye girmedim. Sahte otopsi raporları ile bizi suçladılar. A4 parçaları, yalan sosyal medya haberleri ile biz tutuklanmak zorunda kaldık. Neden tutuklandığımı ve neden yargılandığımı bilmiyorum. Sinir krizleri geçiriyorum. Şule’ye dokunmadım. Suçluysam beni asın. İstediğiniz yerde asın beni. Şule’nin neden intihar ettiğini bilmiyorum. Cinsel ilişkide psa’ nın bir kriter olmadığı, uzun yıllar vücutta kaldığı, zaten kadınların vücudunda bulunan bir hormon olduğu bilirkişi raporlarında yazıyor. Tecavüz değil belki ilişki olabilir dediler ama benim spermim bulunmadı. Bizi cinayet büroda 3 saat dövdüler ters sorguda. Elinizi vicdanınıza koyun bana küfür etmeyin. Ben suçsuzum. Şule’de benim DNA’m yok. İsterseniz yalan makinası getirin. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Ben suçsuzum. Vicdanınıza sığınıyorum. Beraat istiyorum.”