Şenol Güneş'in gözüne kestirdiği iki rakip: 6 puanla çıkarız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için ''İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ancak Galler bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerimizi değerlendirdi. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından bazı satır başları...

- EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Gönlünü aldık. Buna da devam edeceğiz. Türk halkını milli takıma tekrar yakınlaştırdık.

''Asıl teşekkürü sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum''

- Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Asıl teşekkürü bizimle aynı duyguyu paylaşan sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum. Tüm kadınlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Annemizin de kadın olduğunu unutmayalım. Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular. Milli Takım'ın maçının hangi gün olduğunu bilmiyorduk, ilgisizdik, duyarsızdık ancak şu anda bambaşka bir noktaya geldik ve burada herkesin çok büyük katkısı var. Milli ruh oluşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.





''Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk''

- Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Takımımızın kendisini göstermesi için şans. Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz.

''En güzel prim etrafımızdaki insanların bize olan sevgisi''

- Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Bugün itibarıyla çalışıyoruz. Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var. Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı yapacağız. Normalde 2 hazırlık maçına izin veriliyor ama biz 4 maç yapmak için zorlayacağız. Umut veren bir takım olacağız. 2020 Milli Takım'ın yılı olsun. Hep beraber yapacağız bunu. Başkanımız prim veriyor ancak en güzel prim etrafımızdaki insanların bize olan sevgisi.





Çikolatadan heykel yaptılar

- Şenol Güneş'in basın toplantısına dev bir kutlama pastası getirildi. Pasta ile beraber hocanın çikolatadan bir heykeli de bulunuyor. Fransa maçındaki performansı gösterecek olgunlukta bir takımız. İtalya maçını kaybetsek bile Bakü'de Azerbaycan'ı ve kendimizi temsil edeceğiz. 2 maçta her şey değişebilir.

''6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum''

- İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ancak Galler bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. UEFA 2 hazırlık maçına izin veriyor. Biz 4 hazırlık maçı oynayarak turnuvaya gitmeyi planlıyoruz. Falcı değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Gayretle işler yapıldığını gördüm. Fransa güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız.







''Avrupa'nın gerisindeyiz, bunu kabul ediyorum''

- Rakiplerimizin bizden çekinmesi güzel. Yetenekliyiz, yaratıcıyız, çalışkanız ama dağınığız. Futbol anlamında Avrupa'nın gerisindeyiz, bunu kabul ediyorum. Biz birlik olursak hepsi bizden çekinir. Korkak demeyelim şimdi, onları da korkutmayalım. Biz bütün senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Başaramazsak vicdanen rahat oluruz. Keşke final oynasak... Ortak hayalimiz bu olsun.

- Her maçımızda futbolumuzu biraz daha yukarıya çıkarmak zorundayız. Zirveye çıkmak için merdivenin ilk basamağına basmak gerekli. Yanlışlar ve doğrularla adım adım ilerliyoruz.