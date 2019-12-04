Doğa Koleji kimin öğretmenler derslere girmeyi bıraktı kriz var

Doğa Koleji öğretmenleri aylardır maaş alamadıklarını iddia ederek derslere girmeme kararı aldı. İstanbul'daki birçok kampüste derslere girmeme kararı alan öğretmenler maaşlarını alana kadar da bu tavırlarını sürdüreceklerini açıkladılar. Öğretmenlere velilerden de destek geldi.

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi. Bir çok öğretmen, derslere gitmemek için sağlık raporu almaya çalışırken, öğrenciler de mağdur ediliyor.

Veliler de eyleme çıkıyor

Okul yönetiminin sorunları çözmemesi sebebiyle öfkeli olan veliler de öğretmenlere destek verme kararı aldılar. Velilerin de yarın okul önünde eylem yapacakları öğrenildi.

Yönetimden açıklama geldi

Doğa Koleji yönetiminden bir açıklama geldi. Öğretmenlerden 'sabırlı' olmaları istenen açıklamada, "sıkıntılara rağmen eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi aksatmadan yerine getirdik. Gösterilen bu fedakarlık takdire şahandır. Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa sürede bu görüşmeler sonuçlanacak ve resmi açıklama yapılacaktır. Anlayışınızdan dolayı kurumumuz adına hepinize teşekkür ederiz" denildi.