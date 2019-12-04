2020 memur zammı ne kadar olacak tahmini yeni maaşlar

2020 yılının ocak ayı yaklaşırken milyonlarca memur 2020 yılında yapılacak yeni zamlara kilitlendi. Enflasyon rakamlarına göre Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Peki 2020 yılında en düşük memur ve emekli maaşları kaç para olacak?

Memur zammı 2020 yılında ne kadar olacak araştırmaları başladı. 2020 yılında memurlara yüzde 4'lük zammın yanı sıra enflasyon zammı da yapılacak. 2020 yılında en düşük memur zammı 193 lira olacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak.

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

1 Ocak 2020 memur ve işçi emekli zammı

En düşük memur zammı yılbaşında 193 lira olacak. Memur emeklisi ise 137 lira zam alacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak.