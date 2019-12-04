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Muğla'da lunaparkta korkunç kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, lunaparkta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Suriyeli Abdul Cabbar Hüseyin yaşamını yitirdi, Rıfat Urgan ise yaralandı. Kavgaya karışıp, kaçtığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'da dün saat 20.30 sıralarında, Dalaman'a bağlı Merkez Mahallesi'ndeki lunaparkta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Suriye uyruklu Abdul Cabbar Hüseyin (23) başından, lunapark çalışanı Rıfat Urgan (33) ise vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vuruldu. Kavgaya karışan Osman K. (18), Cenk Ö. (18) ve Enes Can M. (18) ise olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Abdul Cabbar Hüseyin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada yaralanan Rıfat Urgan ise ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Urgan, buradaki ilk müdahale sonrası ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Osman K., Cenk Ö. ve Enes Can M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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