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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Anadolu Ajansı

NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlanacağı Londra Zirvesi'ne katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'yle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Stoltenberg Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planlarıyla ilgili Erdoğan'la görüştüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamamasıyla ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak için sahada savaşa hazır kuvvetler var

Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok askeri güçler de var. Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak için sahada savaşa hazır kuvvetler var." dedi.

Erdoğan ile de görüştüm

Savunma planlarının güncellemesine ilişkin soruna çözüm bulunacağı konusunda emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün gece bu sorunu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda sorun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye karşı çıkmıştı

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.

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