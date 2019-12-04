TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu AKSUNGUR TSK envanterine giriyor!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ’ın kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor.

Konuyla ilgili olarak Kotil tarafından yapılan açıklamada, “AKSUNGUR şu anda test uçuşları yapıyor. Bu yıl başından itibaren teslimatlarına başlayacağız. ANKA’yı yapmak yıllarımıza mal oldu. Ama AKSUNGUR’u yapmak, bizim sadece 18 ayımıza mal oldu” ifadelerine yer verildi.

AKSUNGUR insansız hava aracı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından ANKA Orta İrtifa – Uzun Havada Kalış (MALE) sınıfı İnsansız Hava Aracı projesinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKSUNGUR İHA, ilk uçuşunu 20 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından milli imkanlarla geliştirilen iki adet PD-170 Turbodizel Motora sahip olan AKSUNGUR, 40.000ft irtifada görev yapabiliyor ve 40 saat boyunca hava kalabiliyor. 24 metre kanat açıklığına, 3300 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 750 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip AKSUNGUR; Taarruz/Deniz Karakol Görevi esnasında, 750 kilogram harici yük ile 25.000ft irtifada 12 saat havada kalabilmektedir.

Türkiye’nin ilk Mark serisi genel maksat bombası taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarından biri olan AKSUNGUR, Türkiye’de şu anda sadece Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarının gerçekleştirme kapasitesi bulunan birtakım taarruz görevlerini gerçekleştirecek olması sebebiyle hayati öneme sahip. AKSUNGUR sayesinde, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan savaş uçaklarının gövde ömürlerinden tasarruf edilmesi planlanıyor.