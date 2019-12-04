Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu HDP'li vekil açıkladı: Holter cihazı takıldı

HDP'li Vekil Necdet İpekyüz, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. İpekyüz, basına yaptığı açıklamada "Demirtaş'a holter cihazı takıldı, sonuçlar bekleniyor" bilgisini verdi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen hafta bilincinin kapandığı söylenen Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. HDP'li İpekyüz, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Demirtaş'a kalp ritmi ve tansiyonunu takip etmek için holter cihazı takıldığını açıkladı.

Teşhis konulursa müdahale edilecek

Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpekyüz, cihazın ölçümleri sonucunda Demirtaş'a kalp ve damar rahatsızlığı teşhisi konulması halinde müdahale edileceğini bildirdi.

"Testin sonucu henüz kesinleşmedi"

İpekyüz, "Demirtaş'a bu hafta başına kadar tek müdahale cezaevi doktoru tarafından yapılıyor. Önceki gün sevk edildikten sonra kalp ritmi ve tansiyonu takip eden holter cihazı takılıyor. Diğer muayenelerin sonuçları ise normal çıkıyor. Morali çok iyi ama holter testinin sonucu henüz kesinleşmedi.

Genel Merkez'in hastalıktan geç haberdar olmasına ise "Demirtaş, kamuoyu bilsin istemedi" diye konuştu.