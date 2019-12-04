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CEM TV ve Woman TV kapanıyor mu? Medya dünyası hareketli

CEM TV Haber'in uydudan indirildiği, Woman TV'nin ise yayınlarına son verdiği iddiası medya dünyasını hareketlendirdi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "CEM TV Haber, Türksat reklam giderlerini ödeyemediği için uydudan indirildi" iddiasını gündeme getirdi.

Ekim ayında 30 kişiyi işten çıkartan Woman TV'nin ise reklam alamadığı için pazar günü yayınlarına son verdiği iddia edildi.

Woman TV'den açıklama geldi

Barış Yarkadaş, konuyla ilgili Woman TV'nin kendisine "Çeşitli sorunlar yaşadığımız doğru. Ancak finans-kaynak sorununu çözebilmek için bazı görüşmeler yapıyoruz" dendiğini aktardı.

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