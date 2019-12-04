Galatasaray'da Xherdan Shaqiri sesleri

İngiliz medyası, Liverpool'da teknik direktör Kloop'un yedk kulübesine mahkum ettiği Xherdan Shaqiri'yi Galatasaray'ın transfer etmek istediğini iddia etti.

İngiliz basını, Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını giyen İsviçreli futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığını yazdı.

Kiralık formülü

Haberde, geçirdiği ağır sakatlık sonrası Liverpool'da gözden düşen Shaqiri'nin kiralanması için Galatasaray yönetiminin İngilizlerle pazarlık halinde olduğu da vurgulandı.

Ayrılık kararı aldı

2023 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynayabildi. Shaqiri'nin ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.

Terim daha önce de istemişti

Galatasaray yine Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunun devre arasında Shaqiri'yi istemiş, hatta KAP'a bildirim yapmıştı. Ancak transferi bitiren Bayern olmuştu.