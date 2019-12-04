HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Xherdan Shaqiri sesleri

İngiliz medyası, Liverpool'da teknik direktör Kloop'un yedk kulübesine mahkum ettiği Xherdan Shaqiri'yi Galatasaray'ın transfer etmek istediğini iddia etti.

İngiliz basını, Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını giyen İsviçreli futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığını yazdı.

Kiralık formülü
Haberde, geçirdiği ağır sakatlık sonrası Liverpool'da gözden düşen Shaqiri'nin kiralanması için Galatasaray yönetiminin İngilizlerle pazarlık halinde olduğu da vurgulandı.

Ayrılık kararı aldı
2023 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynayabildi. Shaqiri'nin ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.

Terim daha önce de istemişti
Galatasaray yine Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunun devre arasında Shaqiri'yi istemiş, hatta KAP'a bildirim yapmıştı. Ancak transferi bitiren Bayern olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Çin'e karşı Uygur Türkleri yasa tasarısı! Yaptırımlar kabul edildi
Merih Demiral'dan bomba Ronaldo anısı! Bakın nasıl tanışmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 suça asla indirim yapılmasın talimatı
Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya
Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt
DAEŞ'in öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Tokat haritalı hava durumu kar başladı akşama dikkat
Irak'ta çatışma! Göstericiler Meclis binasını bastı çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamıyla telefon diyalogları kulislere sızdı
Bolu saatlik hava durumu kar başladı meteoroloji alarm verdi
Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kayseri için yeni hava durumu raporu geldi kar başlıyor
Yorumlar