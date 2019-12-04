Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 suça asla indirim yapılmasın talimatı

Hükümetin hazırladığı infaz düzenlemesinde suçun kapsamına göre cezalarda yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 suça asla indirim yapılmasın talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi.

Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak

Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen ceza; baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsıza verilen ceza aynı olmayacak. Erdoğan bu konuda hassas olunmasını istedi.

6 suça asla indirim yapılmasın talimatı

Bakan Gül’ün 288 bin hükümlünün yüzde 91’inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6’sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi. Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

İddianame düzenlenmeyecek

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek. Pakete son şekli verilmeden MHP’nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP’nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan’a sunulacak.Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.