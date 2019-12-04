Buckingham Sarayı'nda NATO ülkeleri liderlerinden aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.