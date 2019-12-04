Buckingham Sarayı'nda NATO ülkeleri liderlerinden aile fotoğrafı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sohbet etti.
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AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.
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