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Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

KÜTAHYA’da bir otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat sabah saatlerinde meydana gelirken Afyonkarahisar’dan Kütahya’ya gelmekte olan 43 AAP 021 plakalı henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ilk olarak elektrik direğine daha sonra refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken araçtakilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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