HABER /  DÜNYA

Irak'ta çatışma! Göstericiler Meclis binasını bastı çok sayıda yaralı var

IRAK 'ın güneyindeki Kerbela kenti karıştı. Göstericiler Meclis binasına girmeye çalıştı. Polisin müdahalesinde göstericilerden 15'i yaralandı.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada göstericilerin dün akşam da İl Meclis binasında girmeye çalıştığını, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 göstericinin yaralandığını söyledi.

Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti. Göstericiler dün akşam da İl Meclis binasına girmeye çalışmış, çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Çin'e karşı Uygur Türkleri yasa tasarısı! Yaptırımlar kabul edildi
Merih Demiral'dan bomba Ronaldo anısı! Bakın nasıl tanışmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 suça asla indirim yapılmasın talimatı
Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya
Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt
DAEŞ'in öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamıyla telefon diyalogları kulislere sızdı
Bolu saatlik hava durumu kar başladı meteoroloji alarm verdi
Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
20'li yaşlarda cilt bakımı nasıl yapılır?
Eskişehir hava durumu kar başladı kaç gün sürecek
Asgari ücret 2020 net ne kadar olacak son görüşme kararları
Yorumlar