Irak'ta çatışma! Göstericiler Meclis binasını bastı çok sayıda yaralı var

IRAK 'ın güneyindeki Kerbela kenti karıştı. Göstericiler Meclis binasına girmeye çalıştı. Polisin müdahalesinde göstericilerden 15'i yaralandı.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada göstericilerin dün akşam da İl Meclis binasında girmeye çalıştığını, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 göstericinin yaralandığını söyledi.

Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti. Göstericiler dün akşam da İl Meclis binasına girmeye çalışmış, çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.