Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamıyla telefon diyalogları kulislere sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "termik santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2,5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etmesi öncesi Afşin-Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin diyaloglarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk veto hakkını, Dijital Hizmet Vergisi Yasası'nın "termik santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2,5 yıl erteleyen 50. maddesi için kullandı.

Yasal düzenleme AK Parti oylarıyla kabul edildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosu şaşkınlık yarattı. Ancak perde arkasında yaşananlar, Erdoğan'ın kararının sürpriz olmadığını gösteriyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği kulis bilgileri "Erdoğan'ın telefonu" başlıklı köşesinde aktardı:

Erdoğan telefonda çıkışıyor

(...)Erdoğan da ABD dönüşünde Afşin-Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik’i arıyor. “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diye soruyor.

İkna edici bir yanıt alamayınca bu kez, “Sen ne yapıyorsun, anlat” diye üsteliyor. Holding sahibi ise “Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” diyor.

Erdoğan bu yanıt üzerine sesini yükseltiyor. “Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın” diye çıkışıyor. Erdoğan’ın sertleşmesi üzerine holding sahibi, “O zaman ben bırakayım” diyor. Erdoğan, “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” dedikten sonra telefonu kapatıyor."