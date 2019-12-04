Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamıyla telefon diyalogları kulislere sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "termik santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2,5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etmesi öncesi Afşin-Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin diyaloglarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk veto hakkını, Dijital Hizmet Vergisi Yasası'nın "termik santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2,5 yıl erteleyen 50. maddesi için kullandı.
Yasal düzenleme AK Parti oylarıyla kabul edildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosu şaşkınlık yarattı. Ancak perde arkasında yaşananlar, Erdoğan'ın kararının sürpriz olmadığını gösteriyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği kulis bilgileri "Erdoğan'ın telefonu" başlıklı köşesinde aktardı:
Erdoğan telefonda çıkışıyor
(...)Erdoğan da ABD dönüşünde Afşin-Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik’i arıyor. “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diye soruyor.
İkna edici bir yanıt alamayınca bu kez, “Sen ne yapıyorsun, anlat” diye üsteliyor. Holding sahibi ise “Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” diyor.
Erdoğan bu yanıt üzerine sesini yükseltiyor. “Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın” diye çıkışıyor. Erdoğan’ın sertleşmesi üzerine holding sahibi, “O zaman ben bırakayım” diyor. Erdoğan, “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” dedikten sonra telefonu kapatıyor."
Filtre takmayan santrallere yaptırım gündemde
Son anda bir değişiklik olmazsa, Perşembe de komisyon kararı doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasanın tümü oylanacak ve bir kez daha Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yasa metninden düzenlemenin çıkarılması nedeniyle, termik santrallere filtre takma zorunluluğu için tanınan yasal süre 31 Aralık 2019'da dolacak. Bu sürede filtre taktırmadığı tespit edilen termik santraller için para cezasından, faaliyetlerin durdurulmasına kadar bir dizi yaptırım gündeme gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, süre uzatımı önerisinin Meclis gündemine geldiği dönemde yaptığı açıklamada 2,5 yıllık ertelemeye karşın, termik santrallere 6 ay içinde filtreleme çalışmasına başlamaları için süre tanındığını açıklamıştı.