Asgari Ücret 2020'de bu rakama çıkar mı? Hayal kurduran öneri
TÜRKİYE 2020 yılı asgari ücretine kilitlendi, görüşmeler başlarken hayal gibi bir öneri DİSK'ten geldi; Asgari ücret 2020'de 3200 lira olsun.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını dün yaptı. Halen net 2020 lira olan asgari ücretin ne kadar olacağı bu ay içinde yapılacak görüşmelerle kesinlik kazanacak. Yaklaşık 7 milyon çalışan merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Masaya sürülen tekliflerden biri ise 'herkese keşke olsa' dedirten bir rakam...
Hayal kurduran öneri
Asgari ücrete ilişkin herkese 'keşke olsa' dedirten öneri bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi. Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde asgari ücret konusunda basın toplantısı düzenledi. 2020 yılı için asgari ücretin 3200 lira olmasını önerdi.
Asgari ücret toplu pazarlıkla hesaplansın: Çerkezoğlu, DİSK'in 2020 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı: "Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla hesaplanmalıdır. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır. TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
Asgari ücret vergi dışı bırakılsın: Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır. Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır. Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz. Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınamaz. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir."